Britse pers laaiend enthousiast over Rode Duivels: “We verliezen van een briljant België”

Van “briljant België” tot “de nieuwe rijzende voetbalmacht”. De Engelsen mochten dan wel de strijd om het brons verloren hebben van onze Rode Duivels, de pers was na de troostfinale laaiend enthousiast over de manier waarop onze nationale voetbalploeg hun Three Lions klopten. “Hoe meer De Bruyne en Hazard uitblonken, hoe pijnlijker het moet geweest zijn voor de natie dat België niet in de finale staat.”

Lees ook: Dit zijn onze punten na België-Engeland: wie krijgt die ene negen?

Lees ook: Alderweireld kijkt alweer verder, Kompany: “Hadden finale gewonnen”

De Daily Mail zag zijn Three Lions verliezen van een “brilliant Belgium”. “Het brons gaat verdiend naar de Belgen. Ze waren overduidelijk de betere, ondanks een Engelse opflakkering in de tweede helft. De pure klasse van Eden Hazard en Kevin De Bruyne deed zelfs deze adrenalineloze match daveren met hun onverdedigbare counters. Het is wel de verdienste van de Engeland dat ze goed speelden tegen een team dat beter is dan hen. Loftus-Cheek, Lingard en Dier deden hun best en hervonden hun looplijnen. En er werd godzijdank teruggegrepen naar het passingsspel. Maar uiteindelijk botsten we telkens op onze limieten. Of op de genialiteit van de Belgen.”

De Engelsen hadden duidelijk genoten van de Rode Duivels en sloten af met: “Hoe meer De Bruyne en Hazard uitblonken, hoe pijnlijker het moet geweest zijn voor de natie dat België niet in de finale staat.”

BBC: “Start van België als rijzende voetbalmacht”

BBC is er zeker van dat de Rode Duivels zullen terugkomen. “Martinez heeft een fenomenaal om mee te werken en ze zullen alleen maar sterker worden door hun ervaring op dit WK. Een team met de aanvallende vuurkracht van De Bruyne, Hazard en Lukaku en de sterktes op andere posities is een ploeg om rekening mee te houden. En dit kan enkel nog maar de start zijn van België als een rijzende voetbalmacht.”

The Guardian: “De Bruyne en Hazard zijn genieën”

The Guardian vindt het verbijsterend dat de Rode Duivels niet in de finale staan. “Een bronzen medaille is niet genoeg voor hun rijke talent en de weg die ze op dit WK hebben afgelegd. En met De Bruyne en Hazard beschikken ze over genieën in hun ploeg.”

The Mirror: “Match te veel voor Engeland”

Volgens The Mirror was de troostfinale “de match te veel voor Engeland”. De krant zag bondscoach Southgate vijf wijzigen doen, maar merkte zelfs dan dat “geen extra energie en frisheid te vinden was voor een wedstrijd die niemand wilde na de verloren halve finale tegen Kroatië.”

Ze zochten hun troost dan maar in de zo goed als zekere topschutterstitel van Harry Kane, die in de ogen van The Mirror een offday had. “Hij scoorde zes doelpunten, maar sinds de match tegen Colombia scheelt er iets. Hij oogt traag en er moet wel een gezondheidsprobleem zijn. Maar Southgate wisselde hem niet en dat is moeilijk te begrijpen.”