Ryanair-vlucht daalt zo snel dat passagiers uit oren bloeden: “Ik dacht dat mijn einde nabij was”

Een Ryanair-vlucht vanuit Dublin is niet bepaald verlopen zoals gepland: het vliegtuig dat 189 passagiers naar de Kroatische badplaats Zadar moest brengen, daalde bij een noodlanding in Duitsland zo snel dat sommige passagier uit de oren bloeden.

Passagier Sarah McGarry deed haar verhaal bij de Irish Times: “Midden in de vlucht kwamen de zuurstofmaskers plots naar beneden, en zaten we een kwartier lang in het duister. Er waren een pasgeboren baby en kinderen aan boord. Niemand van de crew stelde ons gerust, we hoorden enkel sommigen waarschuwingen naar elkaar roepen. Pas na een kwartier kregen we plots te horen dat we naar Duitsland zouden vliegen.” Het vliegtuig bleek een noodlanding in Frankfurt gemaakt te hebben.

The worst moments of whole my life. You are in the air and one moment after you are just falling in the sky, your ears burn, there is no air and your mouth taste like iron.#Ryanair — Minerva Galvan (@Maingd) 13 juli 2018

Amazing video from Mr. Kevin Burke. You can see how terrified we were. No-one speaking, no-one moving. Silence and just silence.#Ryanair #nightmare pic.twitter.com/YFYRiORy2s — Minerva Galvan (@Maingd) 14 juli 2018

Een andere passagier bevestigt het verhaal: “Het was heel angstaanjagend. Het duurde misschien maar een paar minuten, maar het voelde aan als een uur waarin het vliegtuig snel daalde, en ik dacht dat mijn einde gekomen was. Ik zag na de landing hoe sommige mensen uit hun oren bloedden.”

A picture from one of the passengers of the flight FR7312, from Dublin to Zadar. She cannot fly due her injuries. We are still in the Frankfurt-Hahn. No information, no alternatives, no place to rest.#Ryanair#nightmare@Ryanair pic.twitter.com/zcdNGHS1VF — Minerva Galvan (@Maingd) 14 juli 2018

Het vliegtuig maakte een noodlanding in Frankfurt Foto: Conor Brennan

Trommelvlies gescheurd

Zo ook Sarah McGarry, die meldt dat haar trommelvlies scheurde tijdens de daling. Toch kon ze niet naar het ziekenhuis gaan, omdat haar door het cabinepersoneel verteld werd dat ze in dat geval niet tijdig terug zou zijn voor de rest van de reis. “Ik moest volgens hen 70 kilometer naar het ziekenhuis rijden omdat er geen dokters beschikbaar waren. En ze konden me niet garanderen dat ik in dat geval mijn vlucht zou halen. Dus ging ik maar niet.”

McGarry vertelt hoe ze daarop 11 uur lang “op de harde, koude vloer van een Duitse luchthaven” zat. “Met de voucher van Ryanair kon ik enkel een croissant en een koffie kopen. Als ik meer wilde, moest ik zelf iets gaan kopen, zei men me.”

People starting to sleep in the floor because of #Ryanair pic.twitter.com/SlCSsvRTW0 — Minerva Galvan (@Maingd) 13 juli 2018

33 passagiers naar ziekenhuis

De 21-jarige Conor Brennan had naar eigen zeggen “een zwaar geval van vochtophoping in de oren”, en liet zichzelf wél naar een ziekenhuis brengen. “Nadat de zuurstofmaskers naar beneden kwamen, daalden we vijf minuten lang héél snel. Mijn oren voelden aan alsof ze gingen ontploffen. Nadat we geland waren vroeg ik om hulp, maar er gebeurde twintig minuten lang niets. Daarna werden we met een bus naar een terminal gebracht, waar we nog eens twintig minuten lang moesten wachten. Pas daarna keek er iemand naar ons om, maar ik moest nog een half uur wachten op een dokter, die me pijnstillers gaf. Pas een uur later kwam er een bus om ons naar het ziekenhuis te brengen.”

“Er was niemand van Ryanair om ons te helpen, ik zag enkel mensen van de luchthaven en het Duitse Rode Kruis. Ryanair toonde echt een schandalig gebrek aan empathie voor hun klanten. Bijna onmenselijk, zelfs.” Uiteindelijk werden 33 passagiers “met hoofdpijn, oorpijn en misselijkheid” naar het ziekenhuis gebracht.

Ryanair liet in een persbericht weten dat de vlucht “omgeleid moest worden door een plots drukverlies. Volgens de standaardprocedure werd daarop de afdaling ingezet. Het vliegtuig maakte een normale landing, slechts een klein aantal passagiers had medische verzorging nodig. Onze klanten kregen waardebonnen voor voedsel en verblijf, al was er een tekort aan hotelcapaciteit. Ryanair excuseert zich ten zeerste voor alle ongemak.”