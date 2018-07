Rode Duivels sluiten historisch WK af met enkele straffe statistieken: vooral Hazard imponeert

Een derde plaats. Beter hadden de Rode Duivels tot nu toe nog nooit gedaan op een wereldbeker, maar na een verdiende 2-0-overwinning tegen Engeland schreven ze geschiedenis. Met enkele straffe statistieken in de hand!

Dat Eden Hazard een geweldig WK speelde, wisten we al langer. Het zet hem zelfs op een derde plaats op een indrukwekkend lijstje. Hazard deed namelijk veertig succesvolle dribbels, twaalf meer dan de nummer twee in Rusland. Daarmee moet hij slechts drie spelers laten voorgaan in de WK-geschiedenis: Maradona, Jairzinho en Messi.

40 – Eden Hazard has completed 40 dribbles at this #WorldCup, only three players have had more successful dribbles at a single World Cup since Opta analyze the World Cup in full detail (1966). Elusive. pic.twitter.com/twSkcNhdzy — OptaJohan (@OptaJohan) 14 juli 2018

Thomas Meunier scoorde het eerste Duivelse doelpunt tegen Engeland en werd daarmee de tiende Duivel die de netten deed trillen op dit WK. Goed voor een evenaring van het record van Frankrijk en Italië.

#BEL have equalled the #WorldCup record held by #FRA (1982) & Italy (2006) of producing 10 different scorers at a tournament:



?? Lukaku

?? Hazard

?? Januzaj

?? Batshuayi

?? Mertens

?? Vertonghen

?? Fellaini

?? Chadli

?? De Bruyne

?? Meunier



Team effort. pic.twitter.com/2qXBna6HGU — Squawka Football (@Squawka) 14 juli 2018

10 - Thomas Meunier is the 10th different player to score for Belgium at the 2018 World Cup - the joint-most different scorers for a team at a single World Cup (also 10 for France in 1982 and Italy in 2006). Spread. #BELENG #BEL #WorldCup pic.twitter.com/ACnK9xvP14 — OptaJoe (@OptaJoe) 14 juli 2018

Nummer één werd hij net niet maar Kevin De Bruyne was wel weer één van de beste spelmakers op dit WK. Hij creëerde liefst 23 kansen voor de Belgen. Enkel de Engelsman Kieran Trippier deed beter met 24 kansen.

Most chances created at the 2018 #WorldCup



?????????????? Kieran Trippier (24)

???? Kevin De Bruyne (23)

???? Neymar (23)

???? Luka Modric (16)

???? Eden Hazard (15)



One more game to go. pic.twitter.com/7RsBbdRXMe — Squawka Football (@Squawka) 14 juli 2018

Brons voor de Belgen dus. Daarmee is België het twintigste dat een medaille pakt op een WK. Meteen dus een beste prestatie ooit voor de Rode Duivels na de vierde plaats in 1986.

#BEL become the 20th different nation to finish within the top three at the #WorldCup.



Another step forward for the Red Devils. ?? pic.twitter.com/NTEvo7yo26 — Squawka Football (@Squawka) 14 juli 2018

Terug naar Eden Hazard. De Belgische kapitein zorgde voor drie doelpunten en vier assists op het WK. Een evenaring van het aantal van Jan Ceulemans en het meeste sinds 1966.

7 - Eden Hazard has been directly involved in seven goals at the World Cup (three goals, four assists); the joint-most of any Belgium player since 1966 (Jan Ceulemans also with seven). Rocket. #BELENG #BEL #WorldCup pic.twitter.com/Gaz8VqtsSE — OptaJoe (@OptaJoe) 14 juli 2018

Het doelpunt van Meunier tegen de Engelsen was ook meteen de snelste WK-goal ooit van de Rode Duivels. En voor de Three Lions de snelste tegengoal ooit.