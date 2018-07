Onderneemster, lobbyiste of “staatsgevaarlijke spion”: waarom moest deze 32-jarige Marokkaanse van Staatsveiligheid worden opgesloten?

Een Marokkaanse lobbyiste – kind aan huis bij heel wat instellingen in het Brusselse Europees kwartier – zit vast in het gesloten asielcentrum van Steenokkerzeel omdat de Belgische Staatsveiligheid haar van “staatsgevaarlijke” spionageactiviteiten verdenkt. De vrouw zelf schreeuwt haar onschuld uit, en probeert via de bekende advocaat Julien Hardy weer op vrije voeten te komen.