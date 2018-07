Meneer de (marketing)president: Waarom Trump per se wilden gaan golfen in Schotland

Tijdens een persconferentie over de Brexit, tijdens een interview met The Sun, of op Twitter: Donald Trump laat geen gelegenheid onbenut om het golfresort te bejubelen waar hij verblijft. De reden? Liefde voor Schotland en het golfen, volgens de president. Omdat het resort van de ‘Trump Organization’ elke vorm van reclame dringend nodig heeft, aldus anderen.

“Magisch”, en “een van mijn favoriete plaatsen” stond over golfterrein Turnberry te lezen in The Sun. Dat was dan in hetzelfde interview waarin de Britse premier Theresa May met de grond gelijkmaakt werd ...