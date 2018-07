Opgelet: uw hond op de achterbank kan plots 1.000 kilo wegen

Vakantiegangers op de autosnelweg letten maar beter op wat voor spullen op de achterbank liggen. Dat toont een onderzoek van het Waals agentschap voor verkeersveiligheid aan. Een losliggende tablet kan bij een botsing aankomen als 22 kilo in de nek, een hond – afhankelijk van de grootte – zelfs als 1.000 kilogram.

Het is een vaak onderschat gevaar, losliggende spullen op de achterbank tijdens de vakantietrip. Spullen die bij een botsing plots naar voren gekatapulteerd kunnen worden. En die zo een (veel) zwaardere impact hebben dan het gewicht dat ze in ‘dode’ toestand hebben. De spullen waarvan de Waalse tegenhanger van de Vlaamse stichting voor verkeerskunde de impact bij verschillende snelheden berekende, spreken boekdelen. Neem een simpel blikje frisdrank of bier. Dat weegt in ‘dode’ toestand ongeveer 300 gram. Als datzelfde volle blikje bij een frontale botsing en bij een snelheid van 120 km per uur in de nek van bestuurder of passagier terechtkomt, komt dat aan als een klap met een gewicht van bijna 10 kilo.

En dat is dan nog klein bier in vergelijking met andere losliggende spullen. Dezelfde berekening bij dezelfde autosnelweg-snelheid levert bij een tablet van 700 gram en een thermos van goed 2 kilo veel zwaardere inslagen op. Respectievelijk is de impact van tablet en thermos dan 22 en 79 kilo. Voor de volledigheid: een volle thermos weegt ongeveer evenveel als een gevulde handtas. 79 kilo is het gewicht van een doorsnee volwassen man.

Kleine vs. grote hond

De berekening werd ook gemaakt bij lagere snelheden. Het is logisch dat de impact daalt als ook de snelheid daalt. Bij een snelheid van 80 km per uur komt de thermos als 50 in plaats van 80 kilo aan.

Het verschil tussen een kleine hond van 10 kilo en een grote hond van 35 kilo vertaalt zich bij eenzelfde snelheid in een verschil in impact van liefst 700 kilo.

Voldoende reden voor verkeersinstellingen om tijdens de vakantieperiode nog eens op voorzorg te wijzen. Spullen kunnen weggestopt worden in opbergruimtes, een frigobox van vijf kilo zet je maar beter vast, een veiligheidsgordel kan je ook gebruiken om objecten vast te klikken. Voorts stipuleert het verkeersreglement dat dieren een bestuurder niet mogen afleiden, en geen gevaar mogen vormen voor de inzittenden. Een kooi of een rooster tussen koffer en rest van de wagen kan. Is het dier wel een potentieel gevaar, dan kan een boete van 116 euro volgen. Voorkomen is met andere woorden beter dan genezen. Zeker als de klap van die grote hond aankomt als 1.000 kilo.

Zware cijfers:

Blikje komt aan als 10 kg bij snelheid van 120 km/u

Tablet komt aan als 15 kg bij snelheid van 80 km/u

Tablet komt aan als 22 kg bij snelheid van 120 km/u

Handtas komt aan als 47 kg bij snelheid van 120 km/u

Frigobox komt aan als 157 kg bij snelheid van 120 km/u

Kleine hond komt aan als 300 kg bij snelheid van 120 km/u

Grote hond komt aan als 1.000 kg bij snelheid van 120 km/u