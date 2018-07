Vlaamse actrice beschuldigt “Franse Weinstein” van verkrachting: “Al twintig jaar misbruikt hij vrouwen. Eindelijk komt nu alles uit”

Sand Van Roy (28), een Vlaamse actrice in Parijs, zat twee jaar lang in de greep van de succesvolle Franse regisseur en producent Luc Besson (59). Ze noemt hem de “Franse Weinstein” nadat ze naar eigen zeggen meermaals door hem werd verkracht. Wanpraktijken die volgens haar al twintig jaar lang aan de gang zijn, ook met andere slachtoffers. Vier andere vrouwen hebben nu net als haar een klacht tegen hem ingediend.

Ze is in Hasselt opgegroeid en haar moeder, een arts, woont nog steeds in Knokke-Heist. Maar ondertussen is Sand Van Roy – haar echte naam is Sandrine – al enkele jaren gesetteld in Parijs. Ze kwam er eerst aan de bak als model. Later verdiende ze er centen in de stand-upcomedy. Uiteindelijk werd ze ontdekt voor een klein rolletje in de film Valerian and the City of a Thousand Planets, een blockbuster van 200 miljoen euro. Een succesfilm van regisseur en producent Luc Besson, de bekende Fransman achter andere kaskrakers als Nikita, Léon, The Fifth Element en Taxi.

De man wordt beschouwd als een van de belangrijkste filmbazen in Europa. Maar hij dreigt nu hetzelfde lot te ondergaan als Harvey Weinstein in Hollywood. De Vlaamse Sand Van Roy beschuldigt Luc Besson er immers van dat hij haar de afgelopen twee jaar meerdere keren heeft verkracht. Op 18 mei stapte ze naar het gerecht om een klacht in te dienen. Ze verklaart dat de machtige filmbaas haar al die tijd in de greep hield, in ruil voor rolletjes. “Ik was zijn persoonlijke Barbiepop. Hij toonde interesse in mijn film Olga en gebruikte dat excuus om met mij af te spreken. Eens hij mijn vertrouwen had gewonnen, begon hij te spreken over andere meisjes die hem hadden gekwetst en hoe hij zich had gewroken. Ik kreeg de indruk dat ik nooit meer aan werk zou raken als ik niet op zijn avances inging. Toen ik hem afwees, werd ik inderdaad net als hen gestraft en gaf hij mij een schuldgevoel. Als je weigert om seks met hem te hebben, zorgt hij ervoor dat je je verschrikkelijk voelt, als een soort van oppervlakkig stuk afval.”

Gewelddadig

Volgens Van Roy werden de ontmoetingen met de Besson mettertijd ook steeds gewelddadiger. Hij zou haar meerdere keren hardhandig aangerand en zelfs verkracht hebben. “Hij doet je graag afzien”, liet ze optekenen. “En hij krijgt er een kick van als hij je kan manipuleren en kwetsen op momenten dat je het niet verwacht.”

De laatste verkrachting dateert van 17 mei in het chique Bristol Hotel in Parijs. De maat was vol, vond Van Roy. Een dag later stapte ze met een klacht naar het gerecht. “Die man is al twintig jaar bezig. Iedereen wist het. Het is een beetje jammer dat het zo lang moest duren: tot een Vlaamse actrice een klacht indiende. Maar nu is het echt genoeg geweest.”

Luc Besson gaf Van Roy een klein rolletje in ‘Valerian and the City of a Thousand Planets’, waarin ook Dane Dehaen en Cara Delevinge meespeelden. Foto: AP

Sand Van Roy wil kost wat kost dat de wanpraktijken van de populaire filmbaas stoppen. Ondertussen krijgt ze alvast de steun van vier andere vrouwen, die ook aantijgingen tegen Besson geuit hebben. Het gaat om (ex)-medewerkers, onder wie één vrouw die van 2000 tot 2005 deel uitmaakte van zijn castingteam. Een andere vrouw werd onder vals voorwendsel naar zijn hotelkamer gelokt, waar hij haar probeerde te betasten. De nieuwe klachten variëren van aanranding tot verkrachting.

De filmbaas zelf ontkent de aantijgingen met klem. “Mijn cliënt spaart zijn uitleg voor de onderzoekers. Hij houdt zich ter beschikking van de gerechtelijke politie. Maar hij ontkent alvast de beschuldigingen aan zijn adres”, liet zijn raadsman optekenen.

Wie is Luc Besson?