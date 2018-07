En plots staat Kris Peeters binnen regering helemaal alleen over Arco-dossier

De regeringspartijen MR, Open VLD en N-VA hebben het gehad met CD&V. Ze zijn het beu dat vicepremier Kris Peeters de beursgang van Belfius blijft koppelen aan een regeling voor Arco. Premier Charles Michel wil tijdens de begrotingsgesprekken van dit weekend een principieel akkoord rond die beursgang, die de Belgische schatkist enkele miljarden kan opleveren. Maar Peeters blijft onwrikbaar: “Eerst Arco, dan Belfius.”

Het is een van de vele passages uit het Zomerakkoord van exact een jaar geleden. Toen besliste de regering om de gedeeltelijke beursgang van de bank Belfius, die nu in staatshanden is, te koppelen aan Arco, hét CD&V-dossier bij uitstek. Nu, een jaar later, komt die koppeling onder hevige druk te staan.

Volgens de Franstalige zakenkrant L’Echo heeft eerste minister Charles Michel (MR) een plan uitgedokterd om de beursgang alvast te regelen. Hij wil tijdens de begrotingsgesprekken een ‘princiepsakkoord’ voor de beursgang beklinken, en de bank zelf laten beslissen om ofwel in oktober, ofwel in april volgend jaar naar de beurs te trekken.

Open VLD en N-VA zien daar geen graten in. Integendeel, zij zitten al langer verveeld met die Arco-koppeling – die ze overigens zelf mee goedkeurden. Michel wacht al maanden op een antwoord van de Europese Commissie op zijn voorstel om de 800.000 Arco-gedupeerden gedeeltelijk te vergoeden, voor een totaal van 600 miljoen euro.

Illegale staatssteun

In het plan-Michel zou het gros van dat geld moeten komen van het ‘superdividend’ na de beursgang van Belfius. Vraag is echter of Europa dat zal toestaan. Onder meer N-VA-voorzitter Bart De Wever en zijn collega bij Open VLD Gwendolyn Rutten, drukten al openlijke twijfels uit over de slaagkansen van dat plan. Zij denken dat Europa het zal beschouwen als illegale staatssteun, en het daarom zal afbranden. “Ik vrees dat de Arcospaarders hun geld niet gaan terugkrijgen”, zo zei De Wever vorige maand nog.

De gedeeltelijke beursgang van zo’n dertig procent van de staatsbank zou de regering tussen de 1,75 en 3 miljard euro kunnen opleveren. Geld dat ze kunnen inzetten om de staatsschuld van zo’n 103 procent van het bbp te drukken – een bekende eis van Europa.

Maar dan moeten ze CD&V wel zo ver krijgen om Arco los te laten, iets wat de partij blijft weigeren. De koppeling met Arco loslaten zou voor Peeters gelijk staan met politieke zelfmoord, zo luidt het achter de schermen.

Zomerakkoord en regeerakkoord

De coalitiepartners staan ondertussen klaar om CD&V-vicepremier Kris Peeters de schuld te geven als er geen geld komt om de staatsschuld te verlagen. Maar diezelfde Peeters is niet onder de indruk. “Er is afgesproken dat Arco vóór Belfius wordt opgelost”, stelt hij.

Hij zwaait hiervoor zowel met het Zomerakkoord als met het regeerakkoord, waarin geen sprake is van een gedeeltelijke privatisering van Belfius.

Michel zal met andere woorden nog heel wat werk moeten verrichten om de forcing te kunnen voeren. De demarche toont hoe dan ook aan dat CD&V meer en meer geïsoleerd komt te staan op dit gevoelige dossier.