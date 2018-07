Natuurlijk zorgt Michy Batshuayi voor de beste tweet van de avond: hij vindt zijn eigen WK-prijs uit

De Rode Duivels schreven zaterdag geschiedenis door Engeland met 2-0 te verslaan in de strijd om de derde plaats op het WK. Thomas Meunier en Eden Hazard scoorden de Belgische doelpunten. Michy Batshuayi bleef 90 minuten op de bank maar zorgde na afloop wel, niet erg verrassend, voor de beste tweet van de avond.

LEES OOK: REACTIES. Alderweireld kijkt alweer verder, Kompany: "Hadden finale gewonnen"

LEES OOK (+): Dit zijn onze punten na België-Engeland: wie krijgt die ene negen?

Batshuayi maakte zich eerder dit WK compleet belachelijk toen hij na Adnan Januzajs doelpunt in de groepsfase tegen de Engelsen een bal via de paal tegen zijn eigen gezicht knalde. "Ik wist meteen dat ik f$cked was, waarom ben ik toch zo dom? Shit doet pijn", reageerde hij toen.

Na de gewonnen troostfinale plaatste Batshuayi fier een foto met zijn medaille op Twitter. "The End" schreef de spits erbij.

Daarop kreeg 'Batsman' de vraag wie er volgens hem Gouden Bal moet winnen. U weet wel, de prijs voor beste speler van het afgelopen seizoen en meestal weggelegd voor Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. Batshuayi ontweek de vraag op hilarische wijze en vond simpelweg zijn eigen prijs uit. "Geen idee, maar ik verdien de Gouden Paal", aldus Batshuayi.