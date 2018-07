Oefenmatchen. AA Gent speelt gelijk tegen Nederlandse eersteklasser, Zulte Waregem wint ruim van KV Oostende

Terwijl de WK-finale nog gespeeld moet worden, zijn de Belgische eersteklassers al volop bezig met hun voorbereiding op het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League. AA Gent geraakte niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen de Nederlandse eersteklasser en Lokeren ging kopje onder tegen AZ. Cercle Brugge verloor nipt in een galamatch tegen moederclub Monaco. In de enige Belgische oefenmatch won Zulte Waregem ruim van provinciegenoot KV Oostende.

AA Gent wint van Willem II

Zaterdagmiddag werkte AA Gent als afsluiter van hun oefenstage in Nederland een oefenwedstrijd af tegen Willem II. De partij werd eerst op bevel van de veiligheidsdiensten geannuleerd maar mocht uiteindelijk toch afgewerkt worden achter gesloten deuren. Voor rust kwam Gent op achterstand maar na de pauze zette het alsnog de scheve situatie recht.

Dejaegere was toen al gewisseld met een hamstringblessure die op het eerste zicht niet zo ernstig lijkt. Vermoedelijk gaat het om een contractuur. Na een fout op Limbombe miste Kalu een strafschop maar even later liet uitblinker Kubo - ook al vanop de stip - de uitgelezen kans op de gelijkmaker niet liggen (1-1). Mostafa verloor in de slotfase na een duel nog het bewustzijn, zonder erg evenwel.

AA Gent: Thoelen,Koita, De Smet, Davidzada, Dejaegere (40’ Raskin), Mostafa (86’ David), Beridze, Limbombe (76’ Sylla), Kubo, Kalu (60’ Foket) en Olayinka

Doelpunten: 22’ Abubakar, 63’ Kubo (pen)

Lokeren na rust kopje onder tegen AZ

Lokeren verloor zaterdagmiddag in het Nederlandse Goes een oefenwedstrijd tegen AZ Alkmaar: 2-0. De manschappen van Peter Maes begonnen sterk aan de partij, maar De Ridder knikte na amper twee minuten een voorzet van Hupperts nipt naast het doel. Gaandeweg namen de Nederlanders de match in handen. Op slag van rust kwam Lokeren goed weg nadat Seuntjes de paal trof. Een minuut na rust kende Seuntjes meer geluk. De middenvelder trapte vanop de rand van de zestien onhoudbaar binnen. Hupperts en De Wolf hielden Svensson en Til nog van de tweede treffer. Aan de overkant had Miric de gelijkmaker aan de voet, maar hij faalde. Invaller Boadu zette eindelijk de 2-0 eindstand op het bord. (whb)

Lokeren: De Wolf, Marzo (80’ Tirpan), Maric, Filipovic, Monsecour (46’ Diaby), Overmeire, Marecek, De Ridder (84’ Symons), Cevallos, Hupperts (61’ Lawal), Miric (75’ Söder)

Doelpunten: 46’ Seuntjens (1-0), 78’ Boadu (2-0)

Ruime zege van Zulte Waregem tegen KV Oostende

Na de drankpauze ontbond een voor het eerst in een systeem met twee spitsen spelend KV Oostende zijn duivels. Bossut hield Zulte Waregem recht en Guri trof de lat. Tegen de gang van het spel in kopte Bjordal binnen aan de tweede paal. Na de rust wachtte Guri niet lang met de gelijkmaker en Zivkovic zette KVO in de tweede helft op voorsprong. Essevee werd constant op snelheid gepakt. Zivkovic scoorde ook van op de stip en nog voor alle Waregemse jongeren op het veld stonden, legde de nieuwe Oostendse spits Sakala al de eindstand vast. “Nee, dit is niet erg”, vond Franky Dury. “We nemen dit wel mee en weten nu dat er nog veel werk is.”

Zulte Waregem: Bossut, De fauw (46’ Walsh), Baudry (74’ Plettinck), Bürki, Demir (71’ Desmet), Marcq (74’ Nissilä), Faik (46’ Kaya), Buffel (74’ Van Hecke), Bongonda (46’ Oldrup Jensen), Harbaoui (74’ Sadou), H. Bjørdal (46’ De Pauw)

KV Oostende: Ondoa, Lombaerts, Faes, Milovic, Ndenbe (71’ Bjelica), Capon (81’ Bataille), Van den Driessche, Nkaka (83’ Dhaese), Zivkovic (60’ Rajsel), Canesin (71’ Boonen) en Guri (60’ Sakala)

Doelpunten: 34’ Bjordal 1-0, 48’ Zivkovic 1-1, 51’ Guri 1-2, 59’ Zivkovic 1-3 (str.), 69’ Sakala 1-4

Derijck mist competitiestart met gebroken teen

Centrale verdediger Timothy Derijck liep vrijdag op training in een duel met één van de jongeren een gebroken teen op. Hij is vier tot zes weken out en mist dus zeker de competitiestart. Derijck ligt ook maar één jaar onder contract neer en kwam in aanmerking voor een transfer.

Cercle wint niet van Monaco in galamatch

Zelfs voor de VAR is het volop voorbereiding en dus waren ze vanavond op de afspraak voor de galamatch van Cercle tegen eigenaar Monaco. De eerste kans was voor Cercle (zonder Hoggas, Irrie en Tormin) maar Mercier besloot op Benaglio. Met een mooie lob bracht Jovetic de Monegasken op voorsprong en op het halfuur werd die verdubbeld door Lopes. Bezoeker Pierre-Gabriel stak een handje toe met een own-goal . Tegen de ploeg waar hij ooit aan de bak wil komen scoorde Cardona de gelijkmaker. Monaco voerde in totaal vijftien wissels door en Geubbels verstoorde alsnog het Cercle-feestje op de fandag. (kv)

Cercle Brugge: Nardi, Palun, Lambot, Taravel, Etienne (46’ Nguinda), Kone, Omolo, Lusumba (60’ Vitinho), Mercier (60’ Appin), Cardona (60’ Farias), Bruno

Doelpunten: 24’ Jovetic 0-1, 31’ Lopes 0-2, 45’ Pierre-Gabriel (own-goal) 1-2, 50’ Cardona 2-2, 79’ Geubbels 2-3