Drie uitstekende redenen waarom we tijdens de WK-finale supporteren voor Kroatië en niet voor Frankrijk

Zaterdag riepen we de Rode Duivels naar het brons en zondag staan we met z’n allen achter Kroatië, toch? Of bent u daar nog niet van overtuigd? Wij geven u alvast drie uitstekende redenen.

Omdat hun voetbal tenminste niet op onze zenuwen werkt

We vloeken er nu al vier dagen over. De speelstijl van Frankrijk. Thibaut Courtois noemde het “antivoetbal”, Eden Hazard zei zelfs dat hij “liever verliest op de Belgische manier dan wint op de Franse wijze”. Scherpe woorden voor het cynische voetbal dat Les Bleus spelen. Het plan van Frankrijk is zakelijk, beredeneerd en terend op de fouten van de tegenstander. Neen, dan bekoren de Kroaten de neutrale voetballiefhebber veel meer. Ze speelden al drie wedstrijden op rij verlengingen, maar zelfs dan haalde hun enthousiasme de bovenhand in het slot tegen Engeland.

Omdat de wereldtitel dan toch een beetje Belgisch is

Kroatië heeft evenveel spelers uit de Belgische competitie in de selectie als België zelf. Lovre Kalinic speelt niet, maar de doelman van AA Gent mag straks mogelijk wel een gouden WK-medaille om zijn nek hangen. En de kerel van 2m01 is niet de enige speler in de Kroatische selectie met een Belgische link. Ook Ivan Perisic heeft straks meerdere Belgische fans. De held van de halve finale werd in 2009 door huidig Anderlecht-manager Luc Devroe naar Roeselare gehaald en maakte na twee geslaagde seizoenen bij Club Brugge een grote internationale carrière.

Foto: EPA-EFE

Omdat het een klein landje is

4,5 miljoen inwoners telt Kroatië. Dat zijn er 61 miljoen minder dan Frankrijk. En dus kunnen wij ons als Belgen met 11 miljoen inwoners beter vereenzelvigen met de Kroaten. We hebben zelf gemerkt dat het als klein landje mogelijk is om ver te geraken, maar een eventuele winst van Kroatië zou ons nog meer kunnen inspireren dat het voor een klein land echt wel mogelijk is om wereldkampioen te worden. Behalve Uruguay in 1930 en 1950 is dat nog geen enkel land gelukt.

