Engeland is trots op zijn voetbalhelden, maar in deze WK-categorie staat het op dezelfde ‘hoogte’ als Panama en Egypte

Geen derde plaats voor Engeland op het WK. De Three Lions gingen in de troostfinale met 2-0 onderuit tegen de Rode Duivels en moeten tevreden zijn met plek vier. Een topprestatie? Zo wordt het WK van de Engelsen alvast omschreven in de pers, maar niets is minder waar.

“It’s coming home”. Met die slogan maakten de Engelsen wekenlang furore in Rusland. Er werd zelfs even geloofd in een tweede wereldtitel, de eerste sinds 1966. Zeker toen Engeland als tweede eindigde in de groep met de Rode Duivels en in de makkelijkere tabelhelft terechtkwam.

Uiteindelijk schopten de Three Lions het dus tot de laatste vier. De Britse pers was lyrisch ondanks de pijnlijke uitschakeling tegen Kroatië in de halve finales. “Engeland was het beste team op het WK” en “HELDEN” werd er geroepen in de kranten.

Maar is dat wel zo? Uiteindelijk wonnen de Engelsen amper drie van hun zeven WK-wedstrijden. Tegen Tunesië met 2-1 na een goal van Harry Kane in de slotseconden. Tegen het zwakke Panama met 6-1 en tegen Zweden met 2-0 na een draak van een wedstrijd. Colombia werd pas verslagen na strafschoppen.

Daarnaast verloren de Three Lions drie keer, waarvan twee keer van de Rode Duivels. Met 1-0 in de laatste groepswedstrijd en met 2-0 in de troostfinale. Tussendoor was Kroatië met 2-1 te sterk na verlengingen. Slechts drie landen verloren drie keer op dit WK: Panama, Egypte en dus Engeland…

Topschutter

Gelukkig hebben de Engelsen met Kane wel de topschutter van het WK in huis, tenzij Antoine Griezmann of Kylian Mbappé plots minstens drie keer gaan scoren in de finale tegen Kroatië. Kane zit aan zes doelpunten, maar gaat waarschijnlijk de geschiedenis in als een van de matigste topschutters aller tijden.

De Tottenham-spits scoorde vijf van zijn zes goals tegen Tunesië (2) en Panama (3). Zijn zesde was er eentje tegen Colombia. Daarvan kwamen er drie vanaf de penaltystip, terwijl Kane bij zijn derde doelpunt tegen de Panamezen niet eens besefte dat hij gescoord had. De andere twee goals waren een rebound en een rake kopbal, beiden tegen Tunesië.