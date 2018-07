Theresa May waarschuwt critici dat er ook “helemaal geen Brexit” kan komen

De Britse premier Theresa May heeft de critici binnen haar partij gewaarschuwd dat een boycot van haar Brexit-strategie de geplande uitstap van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie op het spel kan zetten. “We moeten het doel voor ogen houden, anders lopen we het gevaar op het einde achter te blijven met helemaal geen Brexit”, schrijft de voorzitster van de conservatieven in een gastbijdrage in de krant Mail on Sunday.

May zegt dat ze zich bewust is van de bedenkingen van verschillende partijleden over haar koers, maar dat ze tot nu toe nog geen “praktische alternatieven” heeft gehoord. Bijgevolg is het nodig “praktisch en pragmatisch” te zijn en haar Brexit-strategie te steunen.

Bijna negen maanden voor de uitstap uit de Europese Unie op 29 maart 2019 beleeft de regering-May een diepe crisis. De Brexit-hardliners in haar partij verzetten zich tegen de nieuwe koers van de premier, die een minder abrupte uitstap uit de EU nastreeft.

Het Brexit-witboek, dat onder grote druk van May tot stand kwam, stelt onder meer een vrijhandelsakkoord met de Europese Unie voor. De hardliners willen vermijden dat het VK te nauw verbonden blijft met de EU, en dat er in de loop van de onderhandelingen meer toegevingen aan de EU zullen volgen. Brexit-minister David Davis en buitenlandminister Boris Johnson stapten op vanwege de nieuwe strategie.

In haar gastbijdrage in de zondagskrant schrijft May dat ze een staalharde onderhandelingspositie inneemt in de gesprekken met Brussel. Haar witboek is “geen lange verlanglijst, waar de onderhandelaars naar eigen goeddunken uit kunnen kiezen. Het is een volledig plan met een reeks conclusies waarover niet kan onderhandeld worden.”