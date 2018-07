De Franse president Emmanuel Macron brengt in november een staatsbezoek aan België. Dat zei de Franse ambassadrice in België, Claude-France Arnould, zaterdag op een receptie in Brussel voor de Franse nationale feestdag.

Koning Filip nodigde Macron uit. Ambassadrice Arnould wees erop dat het in 2018 honderd jaar geleden zal zijn dat de Eerste Wereldoorlog tot een eind kwam en dat Macron om die reden eveneens van plan was om andere staatshoofden en regeringsleiders uit te nodigen in november.