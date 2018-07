Het ultieme eerbetoon aan zijn vermoorde zoon: meedoen aan de verkiezingen

Tielt -

Normaal gaat het van vader op zoon, maar bij slager Hans De Vrieze (55) uit Tielt loopt het omgekeerd. Zijn zoon zou op de verkiezingslijst staan, maar nadat die twee maanden geleden werd vermoord met een kruisboog, neemt zijn vader nu zijn plaats in. “Ik was nog zo trots dat hij in de politiek was gestapt.”