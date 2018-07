Haïtiaanse premier neemt ontslag na uitbarstingen van geweld

De Haïtiaanse eerste minister Jack Guy Lafontant heeft zaterdag zijn ontslag aangekondigd. Een week eerder was het tot dodelijk geweld gekomen in Haïti, nadat de regering had geprobeerd om de brandstofprijzen te verhogen.

Lafontant maakte zijn ontslag bekend in het parlement, waar hij was geconvoceerd door parlementsleden die zijn ontslag eisten. Vrijdag had Lafontant nog gezegd dat hij niet zou opstappen. Door zelf ontslag te nemen, bespaarde hij zichzelf een vertrouwensstemming.

Zaterdag nog eisten honderden betogers in hoofdstad Port-au-Prince nog het ontslag van Lafontant, maar ook dat van president Jovenel Moïse. “Er moet niet alleen een andere premier komen, want het volk lijdt iedere dag meer en meer onder de miserie, werkloosheid, onveiligheid en honger”, zei Fleurette Pierre, een betoger uit een van de armste wijken van de hoofdstad. “Jovenel moet ook weg en hij mag niet in ballingschap: hij gaat rechtstreeks de cel in vanwege al het verspilde geld.”

De regering kondigde vorige vrijdag een verhoging van de benzineprijzen aan van 38 procent, van de dieselprijzen van 47 procent, en van de kerosineprijzen van 51 procent. De nieuwe prijzen zouden op 7 juli ingaan.

In de grootste steden van Haïti werden vervolgens barricades opgetrokken, die het leven er lamlegden. Het geweld was het hevigst in Port-au-Prince, waar er gedurende het weekend opzettelijk brand werd gesticht en geplunderd. Zeker vier personen kwamen om.

De regering draaide haar beslissing minder dan een dag later terug. Maar in diverse lagen van de samenleving werd er nadien, vanwege een gebrek aan politieke reactie op het geweld, het ontslag geëist van Lafontant.