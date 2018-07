Terwijl de Rode Duivels een historische match spelen… debuteert Nainggolan bij zijn nieuwe club

Hij had er voor het gros van de Belgische voetbalfans gewoon moeten bij zijn in Rusland. Maar terwijl de Rode Duivels een geweldige match speelden tegen de Engelsen en de derde plek op het WK wegkaapten, voetbalde Radja Nainggolan zo’n 2600 kilometer verder voor het eerst in een blauw-zwart shirt. Inter speelde tijdens zijn stage een oefenmatch tegen de Zwitserse eersteklasser Lugano.