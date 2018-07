Britse minister neemt ontslag na sexting-schandaal: meer dan 2.000 pikante sms’jes naar twee diensters

“Ik ben diep beschaamd om wat ik gedaan heb. Ik beloof dat ik hulp ga zoeken.” Dat stond te lezen in de ontslagbrief van Andrew Griffiths, de 47-jarige Britse minister die in opspraak kwam door een sexting-schandaal. De Tory stuurde meer dan 2.000 berichten naar twee diensters die hij om expliciete foto’s en video’s vroeg. In een groot deel van de berichten omschreef hij onterende seksuele daden in groot detail.

Griffiths is lid van de Conservative Party en deed in de regering van Theresa May onder meer dienst als minister van Kleine Ondernemingen. Hij werd in april van dit jaar voor het eerst vader toen zijn vrouw Kate beviel van een dochtertje. Hij was in het verleden ook een van de adviseurs van May en was onder meer bekend voor de Women To Win-campagne, die meer vrouwen in het Britse parlement wilde. Hij haalde ook meermaals uit naar bedrijfsleiders die te weinig vrouwen in het bestuur hadden.

Zijn vlekkeloze imago werd echter ernstig besmet toen hij in opspraak kwam door een sexting-schandaal. Griffiths stuurde in amper drie weken tijd meer dan 2.000 expliciete sms’jes naar de 28-jarige dienster Imogen Treharne en een collega/vriendin. De Tory zou de twee onder meer 700 pond (bijna 800 euro) hebben opgestuurd en hebben voorgesteld om een appartement te huren voor seks. Ook daar bleef het niet bij. In de sms’en, waarin hij steevast naar zichzelf verwees als ‘Daddy’, vroeg hij naar expliciete foto’s en video’s.

Enkele (van de bravere) voorbeelden:

- “Ik heb iets vuils nodig om een lach op mijn gezicht te krijgen, ik wil jullie allebei naakt zien.”

- “Doe jullie bh’s en panty’s uit. Daddy is zo opgewonden.”

- “Ik ga jullie naar Londen halen en met jullie doen wat ik maar wil.”

- “Ik denk dat we een appartement nodig hebben voor Daddy’s girls. Ik neem jullie allebei. Jullie zijn spectaculair.”

In veel van de sms’en is de taal nog veel explicieter en omschrijft hij zijn voorliefde voor bepaalde - vaak onterende - seksuele daden. Griffiths pakt ook vaak uit met “hoe machtig hij wel is”. Zo zegt hij op een bepaald moment dat hij “aan de meisjes aan het denken was terwijl hij champagne aan het drinken was met prins Charles in Buckingham Palace”. Of nog: “Daddy is bezig met het land te leiden.”

“Professionele hulp”

Toen het nieuws bekendraakte, ontkende Griffiths niet, maar nam hij vrijwel meteen ontslag. “Ik ben diep beschaamd voor mijn gedrag. Het heeft een zware tol geëist van mijn familie en mijn vrouw, aan wie ik alles te danken heb”, luidde het in zijn ontslagbrief. “Ik excuseer me ook voor de schande die ik over premier May en de regering heb gehaald. Ik was altijd zo trots dat ik het land mocht dienen. Ik zoek geen excuses voor mijn gedrag en beloof dat ik professionele hulp zal zoeken zodat het nooit meer gebeurd.”

Het ontslag van Grifftihs betekent opnieuw een zware klap voor de Conservative Party, nadat eerder ook al Brexit-minister David Davis en minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson ontslag namen wegens hun teleurstelling in de gang van zaken in het Brexit-debat.