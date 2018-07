Courtois excuseert zich bij Fransen: “Ik had net een halve finale op een WK verloren, sorry”

“Frankrijk heeft antivoetbal gespeeld. Ik heb nog niet meegemaakt dat een spits zover van doel speelt. Ik was er eigenlijk liever uitgegaan tegen Brazilië dan tegen dit Frankrijk.” De kritiek van Thibaut Courtois aan het adres van de Fransen na de verloren halve finale was niet mals. Maar de doelman excuseerde zich gisteren na de match voor de uitlatingen.

Courtois stak zijn afkeur voor het Franse voetbal in de halve finale niet onder stoelen of banken. De Rode Duivels domineerden, maar vergaten de kansen af te werken. Frankrijk kwam na de rust op voorsprong en trok vervolgens een muur op. “Het is hun goed recht om zo te spelen, maar het is niet mooi om te zien. Deze ploeg was niet beter dan ons”, zei hij nog

Bij Les Bleus trokken ze zich niet veel aan van die woorden. “Begin er niet over”,lachte Antoine Griezmann vrijdag toen hij met die uitspraken werd geconfronteerd. “Courtois heeft bij Atletico Madrid gespeeld en werd kampioen van Spanje. Nu zit hij bij Chelsea. Denkt hij misschien dat ze daar het spel van Barcelona brengen? Neen, het kan mij niet schelen op welke manier we winnen. Ik wil die ster en als ik die heb, maakt het mij geen barst uit welk spel we hebben getoond.”

Courtois stopt hier een poging van Griezmann. Foto: AP

Gisteren kwam de doelman tegenover buitenlandse media even terug op zijn kritiek. “Ik maakte die opmerkingen twee minuten nadat ik de halve finale van een WK verloor. Ik reageerde te fel, sorry. De laatste 15 minuten waren ze steeds op zoek naar kleine fouten. Maar in hun plaats hadden we misschien hetzelfde gedaan. Mijn woorden ontglipten me te snel. Ik ben het eens met wat Antoine zei. Ongeacht het spel, als je kampioen wordt is het mooi.”