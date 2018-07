Een staatsfoto met Trump of met koning Filip? Zoek het ene grote verschil

De Britse Queen Elizabeth II tussen Melania en (een breedlachende Donald Trump) in Windsor Castle. Het is een van de officiële foto’s die werd genomen tijdens het Britse staatsbezoek van de Amerikaanse president. Een dag later mochten de Belgische koning Filip en koningin Mathilde voor hun staatsbezoek de pose overdoen. De foto’s lijken sterk op elkaar - al zijn het nu Mathilde en de Queen die lachen - maar toch is er één opmerkelijk verschil. Waar is het etensbakje van de honden naartoe?

The Devil is in the Detail, zo luidt een Engelstalige uitdrukking die na aan het hart ligt van het Britse koningshuis. Het plaatje moet kloppen. Altijd.

De gelederen stonden dit weekend dan ook op z’n kop toen het plaatje - in hun ogen - niet klopte. Linksonder een officiële foto van het staatsbezoek van president Trump - vrijdag genomen in een van de gangen van Windsor Castle - is een etensbakje te zien dat toebehoort aan de twee honden van de Queen: Vulcan en Candy.

Toen koning Filip en koningin Mathilde een dag later tijdens hun staatsbezoek moesten poseren voor een bijna identieke foto, bleek het etensbakje al verwijderd. Uit het zicht gehaald.

Foto: photo news

Nog opmerkelijk: Trump zou Trump niet zijn als hij niet een klein relletje veroorzaakte tijdens zijn staatsbezoek. Zo kwam hij onder vuur te liggen op sociale media omdat hij niet had gebogen voor de Queen. Al hebben alerte kijkers wel gemerkt dat de Amerikaanse president een “subtiele buiging” deed toen hij uit zijn wagen stapte en een eerste blik uitwisselde met de Britse koningin.

