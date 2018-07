Vandalen breken slagtand van replica van Zoo-olifant af in centrum Antwerpen

Antwerpen - Het is een waar annus horribilis voor het dierenpark Planckendael, met drie overleden olifanten op korte tijd. Ook Zoo Antwerpen deelt nu een beetje in de olifantenellende. Een levensgrote olifantenreplica die sinds enkele weken opgesteld staat aan het Mechelseplein in hartje Antwerpen werd in de nacht van zaterdag op zondag beschadigd.

In het kader van 175 jaar Zoo staan er verspreid over de stad levensgrote replica’s van zestien diersoorten opgesteld. Op het Mechelseplein staat sinds het begin van de zomervakantie een machtige olifant te pronken.

Die olifant is sinds afgelopen nacht wat van zijn pluimen kwijt. Onverlaten braken zaterdagnacht een van de slagtanden van het beeld af. De vandalen beseften maar al te goed dat de slagtand niet echt van ivoor was, want het onderdeel lag zondagvoormiddag nog gewoon op de grond voor de olifant.

De verschillende dierenbeelden staan nog tot 31 juli opgesteld in het Antwerpse stadscentrum.