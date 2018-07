Angela (23) rijdt met jeep van 60 meter hoge klif, maar weet zeven dagen te overleven dankzij slimmigheidje

Zeven dagen lang was ze vermist. Ze had al lang bij haar zus moeten zijn, maar daar wqs ze nooit aangekomen. Haar familie begon al het ergste te vrezen, toen plots het verlossende bericht kwam. De 23-jarige Angela Hernandez was gevonden. Levend. De Amerikaanse had een ongeval gehad en was van een klif gereden, maar toch had ze al die tijd weten te overleven. Dankzij haar eigen vernuft.

De jonge vrouw uit Portland (Oregon) was begin juli onderweg naar haar zus toen ze op de Californische Highway 1 ter hoogte van het Pfeiffer Big Sur State Park plots moest uitwijken voor een dier op de weg. Ze verloor de controle over het stuur van haar jeep, reed van een klif en kwam 60 meter lager terecht op een rotsachtig stuk strand.

Haar wagen kwam deels onder water te staan, maar Angela overleefde. Ze raakte gewond aan haar schouder en liep een hersenschudding op, maar dat was niet haar grootste probleem: ze zat vast. Het stukje strand was omgeven door steile rotshellingen en ze kon onmogelijk naar boven klauteren.

Angela is on her way to the hospital. pic.twitter.com/xwH9tBG3ji — Monterey Co Sheriff (@MCoSheriff) 14 juli 2018

Pas zeven dagen na haar crash werd ze gevonden. Een koppeltje had haar om hulp horen schreeuwen en had de hulpdiensten verwittigd. Die waren in staat haar naar boven te halen en brachten haar vervolgens naar het ziekenhuis. In een eerste verklaring zei Angela dat ze de radiatorslang van haar wagen had gebruikt om water te drinken van een naburig stroompje.

Isabel, de zus van Angela, bedankte de hulpdiensten in een Facebook-post. “Mijn zus leeft nog, ze praat al. Ze probeert alles nog te vatten, maar ze is een vechter. Ze heeft al zo lang gevochten en ze zal dat blijven doen”, luidt het onder meer. “Maar het zal geen makkelijk herstel zijn.”

Morro Bay residents found a missing woman a week after she drove off a cliff in Big Sur. This was a photo they took when they found Angela Hernandez. https://t.co/4OCyo6Qfd5 @KSBY pic.twitter.com/UKc9Ryv9qc — Dustin Klemann (@Djklemann) 15 juli 2018