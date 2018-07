2.500 jaar oude heilige boom met de dood bedreigd: schimmel nadert met rasse schreden

De oudste en meest heilige boom van Nieuw-Zeeland, de Tane Mahuta, staat op de rand van de dood. Een rand van 60 meter, want tot zo dicht is een dodelijke schimmel al opgerukt in het bos.

Tane Mahuta, wat zoveel betekent als ‘Heer van het Bos’, is een enorme kauri-boom in het Waipoua-bos, in het noorden van het land. Voor de Maori, de inheemse bevolking van Nieuw-Zeeland, gaat het om een heilige boom: ze beschouwen hem als een levende voorvader. De boom is meer dan 2.500 jaar oud, meer dan 50 meter hoog en heeft een diameter van 13,8 meter. Duizenden toeristen - zowel binnenlandse als buitenlandse - brengen elk jaar een bezoekje aan de boom.

De boom wordt nu echter met de dood bedreigd, door een schimmel die ter plaatse ‘kauri dieback’ wordt genoemd. Andere bomen, die op amper 60 meter afstand staan van de Tane Mahuta, zijn al geïnfecteerd. En zo’n infectie is in bijna alle gevallen dodelijk. Ondanks verwoede pogingen van de Maori dreigt de schimmel alle geliefde kauri-bomen in Nieuw-Zeeland uit te roeien. Omdat ze nog altijd geen “genezing” hebben gevonden, roept de lokale bevolking nu de hulp in van internationale experts.

Volgens Amanda Black van de Nieuw-Zeelandse Lincoln University heeft Tane Mahuta nog drie tot zes maanden tijd voor ook hij geïnfecteerd wordt. Als dat niet al het geval is, aangezien zijn boomwortels ondergronds veel verder reiken dan 60 meter. “We zijn naarstig op zoek naar een oplossing”, aldus Black. “Maar de tijd begint te dringen.”