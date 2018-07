West Ham plukt Felipe Anderson voor recordbedrag weg bij Lazio

West Ham United heeft zondag zijn transferrecord gebroken voor de transfer van de Braziliaan Felipe Anderson. De aanvallende middenvelder komt over van Lazio Roma en tekende in Londen een contract voor vier seizoenen. Met zijn transfer zou zo’n veertig miljoen euro gemoeid zijn.

De 25-jarige Anderson, éénvoudig Braziliaans international en goudenmedaillewinnaar met de Seleçao op de Spelen in Rio, maakte in oktober 2010 zijn debuut in het professioneel voetbal in eigen land bij Santos. Lazio Roma zag de kwaliteiten van de spelverdeler en haalde hem in de zomer van 2013 naar de Italiaanse hoofdstad. Aan de zijde van Rode Duivel Jordan Lukaku groeide Anderson bij Lazio uit tot de spelbepalende figuur, achter diepe spits Ciro Immobile. Anderson kwam in 177 officiële duels voor de Romeinen tot 34 goals en 42 assists. Het voorbije seizoen miste Lazio op basis van het doelsaldo de vierde plaats in de Serie A en een Champions League-ticket.

Zaterdag verzekerden de Hammers zich ook al van de diensten van Fabian Balbuena, een zevenvoudig Paraguayaans international die overkwam van het Braziliaanse Corinthians.

Balbuena en Anderson zijn voor West Ham de zesde en zevende inkomende transfer. Eerder haalden de actieve Londenaars ook al Ryan Fredericks (Fulham), Lukasz Fabianski (Swansea City), Issa Diop (Toulouse), Jack Wilshere (Arsenal), Andriy Yarmolenko (Dortmund) naar het Olympisch Stadion. West Ham beëindigde de Premier League vorig seizoen op de dertiende plek.