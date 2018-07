Uw baas mag uw tuinman niet meer betalen

Een klusplatform waar de werkgever betaalde voor klussen bij de werknemer thuis, moet ermee ophouden, zo schrijft De Standaard. “Nochtans is het een fantastisch middel tegen fraude.”

Een tuinman die uw haag scheert, een nanny die op uw kinderen past of een loodgieter die een lekkende kraan herstelt. Terwijl u aan het werken bent en betaald door uw werkgever. Het klinkt te mooi om waar te zijn. En sinds vorige week is het dat ook.

Het platform Resq maakte het mogelijk dat een werknemer zijn werkgever liet betalen voor verschillende diensten in en rond het huis, zoals tuinonderhoud, kleine herstellingen, poetsbeurten en kinderopvang. Dat kon bovendien fiscaal gunstig omdat de werk­nemer alleen belast werd op een ‘voordeel van alle aard’, zoals dat ook het geval is bij een auto, laptop of gsm die door het werk ter beschikking gesteld wordt. Als de werkgever de werknemer een budget van 1.000 euro toekende, bleef er netto 900 euro over.

Maar op 7 juli moest Resq met zijn diensten ophouden. ‘We hadden een fiscale ruling en een akkoord met de RSZ. Maar we hebben geen verlenging gekregen’, zegt Nicolas Mulders, verantwoordelijke voor marketing en verkoop. ‘Daardoor moeten we onze activiteit stopzetten. We hebben werknemers laten weten dat ze opnieuw bij hun werkgever moeten aankloppen om hun budget om te zetten in regulier loon.’

Politieke steun

Resq genoot naar eigen zeggen steun van verschillende politieke partijen en lobbyde voor een wetgevend initiatief. ‘Ik ben dit project in 2010 gestart toen ik tijdens mijn MBA bij Vlerick als opdracht kreeg zwartwerk in de maatschappij op te lossen’, zegt Mulders. ‘Voor controlediensten is het erg moeilijk zwartwerkers in de huishoudelijke sfeer te betrappen. Via ons systeem gebeurt alles in het wit. Daardoor stijgen de totale belastinginkomsten. En bovendien creëert het tewerkstelling voor laaggeschoolden. Ook staatssecretaris voor Sociale Fraude Philippe De Backer noemde ons systeem al een fantastisch antifraudemiddel.’

Resq klopte aan bij minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA), maar heeft geen hoop op een snelle oplossing. ‘Het dossier wordt geanalyseerd door de rulingdienst en de fiscus’, zegt zwoordvoerder Ferry Comhair.

Sinds de start in april 2017 maakten 1.700 werknemers gebruik van het systeem, goed voor een uitgave van 2,3 miljoen euro aan diensten. ‘En we hadden al mondelinge toestemming om het systeem via de cafetariaplannen die sociale secretariaten aanbieden uit te breiden met nog eens 25.000 werknemers’, zegt Mulders. ‘Maar nu ligt alles stil.’