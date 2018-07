Het WK voetbal 2018 zit er zondagavond definitief op. Onze vijf journalisten in Rusland - Ludo Vandewalle, Koen Van Uytvange, Bart Lagae, Gert Gysen en Maarten Delvaux - maken hun balans op van 33 dagen voetbalspektakel. Wat was hun moment van het WK? Wie heeft hen verrast? Wie was de ontgoocheling? En wie was de grote ster?