Ook Duitsland neemt 50 voor de kust van Italië geredde migranten op

Na Frankrijk en Malta is ook Duitsland bereid 50 van de 450 migranten op te nemen die zaterdagochtend alsnog gered werden op de Middellandse Zee. Vrijdag nog hadden Malta en Italië laten verstaan de migranten niet te willen opvangen, maar zaterdagochtend stapten ze over op een Italiaans schip en een schip van de Europese grensbewakingsdienst Frontex. Uit Tsjechië komt er al zeker geen solidariteit. Premier Andrej Babis had het zondag over “een weg naar de hel”.

“Duitsland en Italië zijn overeengekomen dat Duitsland, met het oog op de lopende gesprekken over een intensievere bilaterale samenwerking op het asielthema, bereid is 50 mensen op te nemen”, aldus een Duitse regeringswoordvoerster zondag in een mededeling. Na het conflict tussen de Duitse bondskanselier Angela Merkel en haar minister van Binnenlandse Zaken, Horst Seehofer, wilde de Duitse regering akkoorden sluiten met de zogenaamde “frontlijnstaten”, zoals Italië, om meer vluchtelingen terug te nemen.

De Italianen hadden om Europese solidariteit gevraagd, en hebben die intussen dus gekregen van drie landen. De Italiaanse premier Giuseppe Conte kondigde zaterdagavond, in een brief aan de Europese leiders, al aan te verwachten dat nog meer EU-lidstaten zouden helpen bij de hervestiging van de vluchtelingen.

Van Tsjechië moeten ze die solidariteit alvast niet verwachten. “Ons land zal geen enkele vluchteling opnemen”, tweette Babis. Hij zegt ook de brief van Conte ontvangen te hebben, maar “zo’n aanpak vormt een weg naar de hel”. “Dat zal enkel de smokkelaars motiveren en hun inkomsten vergroten.” Volgens Babis moet de hervestiging gebeuren op basis “van het principe van vrijwilligheid”.

Sinds de vluchtelingencrisis van 2015 heeft Tsjechië slechts enkele vluchtelingen verwelkomd.