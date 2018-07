Viering Rode Duivels in Brussel: Rode Kruis heeft al tiental interventies uitgevoerd

Brussel - Het Brusselse volksfeest ter gelegenheid van de topprestatie van de Rode Duivels op het WK voetbal baadt in de zon. De warmte heeft echter ook al een tol geëist. Tot dusver hebben de ongeveer 40 vrijwilligers van het Rode Kruis een tiental interventies uitgevoerd, zo meldt de organisatie. Eén persoon is overgebracht naar het ziekenhuis.

Het Rode Kruis heeft drie verzorgingsposten ingericht om de intrede van de nationale voetbalploeg in goede banen te leiden: in de nabijheid van de Grote Markt, waar de Rode Duivels rond 15 uur het publiek zullen groeten, en aan de Beurs en aan het Albertinaplein, waar grote schermen zijn opgesteld voor de supporters die geen plaats op de Grote Markt wisten in te palmen.

Een ambulance staat stand-by en interventieteams van het Rode Kruis bevinden zich ook onder de massa, aldus de organisatie.

De Rode Duivels, die het beste Belgische resultaat ooit neerzetten op een WK, zijn om 12.30 uur ontvangen door het koninklijke paar op het Kasteel van Laken. Momenteel rijden ze in een open bus door de hoofdstad, waar zich duizenden supporters langs het parcours hebben verzameld. Om 15 uur zullen ze vanop het balkon van het Brusselse stadhuis hun aanhang groeten. Daar is de maximumcapaciteit van 8.000 fans al bereikt.