Rode Duivels vieren 3e plaats op sociale media, Hazard krijgt lof van sterren: “Speler van het toernooi”

De Rode Duivels kwamen na de winst tegen Engeland terug naar België om door de koning gehuldigd te worden, en waren danig onder de indruk van de enorme menigte die voor hen in Brussel verzameld was. Ook kregen de Duivels, in het bijzonder Eden Hazard, veel lof van enkele sterren.

“We eindigen met een hoogtepunt. Ik dank jullie allemaal voor de enorme steun die we elke wedstrijd voelden. We hadden het zonder jullie niet gekund. We winnen samen en we verliezen samen. We zijn #REDTOGETHER”. Dat zei aanvoerder Eden Hazard op Instagram, en enkele grote namen hebben erop gereageerd.

Rivaldo, de legendarische Braziliaan die het WK 2002 won, plaatste een reeks klappende handjes voor de aanvoerder. De zo mogelijk nóg legendarischere Ronaldo uitte zijn respect voor de Belg met een welgemeende “Well done”. Ook Pierre-Emerick Aubameyang, aanvaller van Arsenal, had niets dan lof voor Hazard. “Voor mij was jij de speler van het toernooi”, zo zei de Gabonees.

Hazard plaatste nog een leuk filmpje van zichzelf op Twitter, waarin de lolbroek vanop de bus met de fans mee feest.

Simon Mignolet, die niet in actie kwam op het WK, tweette wat leuke sfeerfoto’s van op de bus.

Ook Thibaut Courtois en Yannick Carrasco waren duidelijk onder de indruk van de horde fans die hun opwachting maakten voor hun voetbalhelden. “De beste fans ter wereld!!!!”, zei Courtois op Instagram, en Carrasco liet zich uit op Twitter: “Wat een uitzonderlijk ontvangst!!!!”

Thomas Meunier tweette dan weer een foto van de Duivels op het vliegtuig en later een filmpje van het indrukwekkende uitzicht op de Brusselse Grote Markt.

Adnan Januzaj, Axel Witsel, Courtois en Mignolet plaatsten nog leuke filmpjes van zichzelf waarin ze de menigte ritmisch doen juichen.

Enkele andere Duivels plaatsten ook leuke reacties op sociale media.