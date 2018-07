Bier en frieten! Rode Duivels laten zich gaan na meer dan een maand Russisch dieet

Een heel seizoen letten ze op hun voeding en volgen ze een strak regime. Maar nu de riem eraf mag, doen de Rode Duivels dat in stijl. Op het stadhuis in Brussel, voor ze naar het balkon gingen, staken ze zich vol met echte Belgische frieten. De honger was duidelijk groot, want er moest een tweede lading komen. En terwijl een deel van de kern het bij Cola hield, nipten sommigen wan een welverdiende frisse pint. Schol!