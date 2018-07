Kompany geniet met volle teugen en spreekt over zijn toekomst als Rode Duivel: “Ik voel me nog goed”

De Rode Duivels hebben er een fantastische namiddag opzitten, het werd een gigantisch feest op de Brusselse Grote Markt. Eén van de aanstokers was Vincent Kompany. Die sprak nadien nog even met VTM.

HERBELEEF: Kippenvel! Massa gaat uit zijn dak, Hazard en Kompany zorgen voor ambiance

“We hebben het hart gestolen van de Belgische bevolking. Ik denk dat ze ons graag hebben bezig gezien. Het is geweldig om hier te zijn, ik ging op 500 meter van hier naar school. Het was voor mij normaal te voet hier te passeren. Dat we hier nu staan, had ik nooit kunnen denken. We hebben het recht om gelukkig te zijn, vandaag mogen de azijnpissers thuisblijven.”

Lees ook: Bier en frieten! Rode Duivels laten zich gaan na meer dan een maand Russisch dieet

En wat zal Kompany nu doen? Blijft hij Rode Duivel of niet? “Ik ga mijn tijd nemen, als dat goed is. Ik zal daar nog even moeten over nadenken en er thuis met iedereen over spreken. Hoewel, de kleinste zal er niet veel in te zeggen hebben. Maar nu is er nog te veel emotie. Ik voel me in ieder geval nog goed en ik heb bewezen dat ik nog niet versleten ben.”

Rode Duivels vieren 3e plaats op sociale media, Hazard krijgt lof van sterren: “Speler van het toernooi”