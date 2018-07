En nu? Eerstvolgende afspraak van Rode Duivels is oefeninterland in september

Na hun historische derde plaats op het WK in Rusland genieten de Rode Duivels van een korte periode welverdiende rust, vooraleer ze bij hun club aan de voorbereiding op het komende seizoen beginnen. De eerstvolgende afspraak met de nationale ploeg volgt op 7 september in Hampden Park in Glasgow, waar het team van bondscoach Roberto Martinez zal oefenen tegen Schotland in aanloop naar de nieuwe UEFA Nations League.

Het wordt de achttiende confrontatie tussen België en Schotland. De laatste ontmoeting dateert van september 2013. Toen zetten de troepen van Marc Wilmots met een 0-2 zege in Hampden Park een grote stap richting het WK 2014. Steven Defour en Kevin Mirallas scoorden.

De oefenpartij in Schotland is de laatste test voor de krachtmeting in Reykjavik met IJsland, vier dagen later in het kader van de UEFA Nations League. In het nieuwe toernooi met alle Europese landen bevindt België zich in divisie A in een poule met naast de revelatie van het EK 2016 ook Zwitserland.

Na het uitduel tegen IJsland treden de Rode Duivels drie keer aan voor eigen publiek. Op 12 oktober nemen de Belgen het op tegen Zwitserland, vier dagen later gevolgd door een vriendschappelijke interland tegen Nederland. Op 15 november ontvangen de troepen van Martinez dan weer IJsland in de Nations League. De Rode Duivels sluiten op 18 november hun groepsfase af met een bezoek aan de Zwitsers. De vier groepswinnaars uit divisie A stoten door naar de halve finales, die doorgaan op 5 en 6 juni 2019. Op 9 juni staat de finale op het programma. Eindigen Eden Hazard en co. op de laatste plaats in hun poule, dan degraderen ze naar de B-divisie.

In november 2014 speelden de Rode Duivels voor het laatst tegen IJsland. In een vriendschappelijk duel wonnen de Belgen met 3-1 na treffers van Nicolas Lombaerts, Divock Origi en Romelu Lukaku. De eilandbewoners namen het al negen keer op tegen België, dat telkens won.

Voor het laatste duel tussen België en Zwitserland moeten we teruggaan tot de oefeninterland in mei 2016. De Rode Duivels wonnen toen dankzij Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne met 1-2 in aanloop naar het EK in Frankrijk.

Het duel met Nederland in oktober is de 127e Derby der Lage Landen. Eind 2016 speelden de Rode Duivels een laatste keer tegen de noorderburen. In de Amsterdam Arena eindigde de oefenwedstrijd toen op 1-1, voor de Rode Duivels scoorde Yannick Carrasco.

Loting voor EK

Op 2 december vernemen de Rode Duivels welke landen ze ontmoeten in de voorronde van het EK 2020. Dan staat de loting in de Ierse hoofdstad Dublin op de agenda. De kwalificatiewedstrijden gaan op 21 maart 2019 van start. De eerste twee van de tien kwalificatiegroepen plaatsen zich voor het EK. In elk van de vier divisies van de Nations League is ook een EK-ticket te verdienen.