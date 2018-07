Kabila voert opmerkelijke wissels door aan de top van het Congolese leger

De Congolese president Joseph Kabila heeft het voorbije weekend de baas van het leger vervangen. De wissel aan de top maakt deel uit van een hele golf van benoemingen in de aanloop naar de verkiezingen die eind dit jaar moeten plaatsvinden.

Kabila benoemde luitenant-generaal Célestin Mbala Munsense tot hoofd van de generale staf van de Congolese strijdkrachten. Zijn voorganger, generaal Didier Etumba Longila, wordt militair adviseur van de president. Generaal-majoor Gabriel Amisi wordt de nieuwe nummer twee van het leger en wordt belast met operaties en inlichtingen. John Numbi, de vroegere nationale politiebaas, wordt inspecteur-generaal van de strijdkrachten.

Vooral de benoemingen van Amisi en Numbi zijn opmerkelijk. De Verenigde Staten zetten beide Congolezen in september 2016 op een zwarte lijst, omdat ze volgens Washington mee verantwoordelijk zijn voor de ondermijning van het democratisch proces in Congo, en schendingen van de vrijheden en politieke rechten van het Congolese volk.

Amisi werd in 2012 nog geschorst als chef van de landmacht nadat hij er door VN-experts van beschuldigd werd dat hij aan het hoofd stond van een belangrijke wapentrafiek naar rebellengroepen in het oosten van het land. Twee jaar later werd hij vrijgepleit door de Hoge Raad van Defensie. Numbi wordt door mensenrechtenactivisten dan weer genoemd als belangrijkste verdachte van de moord op de bekende militant Floribert Chebeya Bahizire in 2010.

Normaliter vinden er op 23 december presidentsverkiezingen plaats in Congo. Het mandaat van Kabila verstreek eind 2016. De grondwet verbiedt hem om een nieuw mandaat op te nemen als staatshoofd, maar zijn tegenstanders beschuldigen hem ervan dat hij alles wil doen om aan de macht te blijven.