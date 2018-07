Greenpeace-activist die over Trumps golfresort vloog, is gearresteerd

De 55-jarige Greenpeace-activist die zaterdag met een paramotor over het golfresort van de Amerikaanse president Donald Trump vloog tijdens diens verblijf daar, is gearresteerd. Dat heeft de politie zondag meegedeeld.

De man werd aangeklaagd “in verband met een incident waarbij een paramotor vloog in de buurt van het Turnberry Hotel”, meldde de Schotse politie op Twitter. De man moet maandag voor de rechter verschijnen. Vrijdagavond vloog hij over het Schotse luxegolfresort van president Trump, die er zijn weekend doorbracht tijdens zijn bezoek aan het Verenigd Koninkrijk.

De president was amper aangekomen, toen de activist met zijn paramotor over het resort vloog en een spandoek met het opschrift “Trump: Well below par” toonde. “Trump gelooft niet in klimaatverandering. Hij trok de VS terug uit het akkoord van Parijs (...). We konden hem niet zomaar een rustig partijtje golf laten spelen”, zo tweette de milieuorganisatie zaterdag.