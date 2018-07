Videoref eist discutabele rol op in WK-finale: Frankrijk krijgt penalty na handsbal van Perisic

Frankrijk en Kroatië maken er een boeiende WK-finale van in Moskou. Er werd al drie keer gescoord in de eerste 45 minuten. Mario Mandzukic maakte een owngoal, Ivan Perisic hing de bordjes weer gelijk en Antoine Griezmann trof raak vanaf de stip: 2-1. Maar hadden Les Bleus wel een penalty moeten krijgen?

Griezmann zette zich in de 32ste minuut achter een corner voor de Fransen. Hij nam zijn tijd want de Kroaten waren enkele minuten eerder op gelijke hoogte gekomen. De corner van Griezmann was er eentje naar de eerste paal. Blaise Matuidi scheerde de bal met zijn hoofd en verraste zo Perisic. De ex-speler van Club Brugge kreeg de bal tegen zijn hand.

Les Bleus protesteerden meteen. Aanvankelijk had scheidsrechter Néstor Pitana daar weinig oren naar, maar hij ging toch in overleg met zijn videoref. Pitana ging uiteindelijk naar de beelden kijken en besliste drie minuten na de bewuste fase dat het een strafschop was. Een discutabele beslissing want Perisic had niet de intentie om de bal met de hand te spelen. Al liet hij zijn hand wel zakken toen Matuidi de bal doorkopte. Waarschijnlijk ging de bal daarom op de stip… Een 50/50 beslissing.

Foto: REUTERS