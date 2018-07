Oostende -

Een jongen van zes was verloren gelopen op strand in Mariakerke in Oostende. Reddingsdienst werden verwittigd en er werd onmiddellijk een grote zoekactie op touw gezet. Met een Seaking, reddingsboten, redders, politie en brandweer werd met man en macht naar jongen gezocht. Na klein uur zoeken werd de jongen teruggevonden en herenigd met zijn ouders. De hulpverleners kregen knuffels en kussen van de ouders.