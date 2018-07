Overvallers gaan met duizenden euro’s aan de haal bij overval op speelzaal in Moeskroen

Twee onbekenden hebben zondagmiddag een speelzaal in Moeskroen overvallen en zijn met duizenden euro’s aan de haal gegaan. Dat heeft het parket van Doornik gemeld.

Bij de gewapende hold-up op het ‘Bet Center’ aan de rue des Moulins kwam er geweld aan te pas, maar niemand raakte gewond. Eén van de overvallers bleef buiten, de andere stormde de zaal in en bedreigde met zijn wapen het personeel. He tweetal vluchtte in onbekende richting weg op een moto. De politie van de zone Moeskroen heeft een onderzoek geopend.