Franse doelman flatert in finale: is dat goed nieuws voor Thibaut Courtois?

Hugo Lloris speelde een sterk WK in het doel van Frankrijk… tot de 68ste minuut in de finale tegen Kroatië. Bij een 4-1-tussenstand was hij iets te overmoedig en probeerde hij Mario Mandžukic te dribbelen. De aanvaller van Juventus strafte zijn dribbel af: 4-2.

Goede handjes maar slechte voeten van de goalie van de Spurs, het lijkt dan ook erg onwaarschijnlijk dat Lloris straks verkozen wordt tot “beste doelman van het tornooi”. En wie andere dan Thibaut Courtois zou dan die titel verdienen...?