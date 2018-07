Daarom riepen de Rode Duivels op Mousa Dembélé, hoewel die dat zelf gênant vond: ken jij deze fan?

Eerder vandaag passeerde al een filmpje waarin de Rode Duivels een van de Tottenham-supportersliederen zongen. “Oh, Mousa Dembélé” op de melodie van Seven Nation Army van The White Stripes klonk uit de kelen van de Duivels terwijl ze langs het Koninklijk Paleis reden. Een vreemd fenomeen, maar nu lijkt Vincent Kompany via Instagram de verklaring te geven.

Op het Instagramverhaal van Kompany zien we een filmpje waarin wordt ingezoomd op één bepaalde supporter in een Rode Duivels-shirt. De fan werd opgemerkt tussen de andere fans omwille van een merkwaardige eigenschap: hij lijkt wel érg sterk op Dembélé.

Terwijl de andere Duivels zich kostelijk amuseerden, was Mousa zelf echter nogal gegeneerd door het voorval en ging als enige op zijn stoel zitten om zich te verstoppen. De fan leek dan weer in de war door wat er aan het gebeuren was.

Ken jij deze bewuste fan? Laat het ons dan weten via oproep@nieuwsblad.be!