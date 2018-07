Activisten van Pussy Riot bestormen veld tijdens finale WK Voetbal

De WK-finale tussen Frankrijk en Kroatië moest zondag even worden stilgelegd door vier mensen die het veld waren opgerend. De feministische punkrockband Pussy Riot zegt achter de veldbestorming te zitten.

Het veiligheidspersoneel leek enkele tellen met verstomming geslagen toen vanachter het Franse doel plots vier mensen het veld van het Luzhnikistadion bestormden. Het viertal was allemaal gekleed in een wit T-shirt, zwarte broek, zwarte hoed, en schijnbaar probeerden ze de spelers van beide teams te highfiven.

De Kroatische verdediger werkte daarop maar zelf een van de vier tegen de grond, waarna veiligheidspersoneel ze allen wegdroeg.

Onmiddellijk na het incident verscheen een tweet van de feministische punkrockband Pussy Riot, waarin staat dat zij achter het incident zitten. ‘Hallo iedereen, vanop het veld van het Luzhnikistadion, wat is het hier cool!’

De onderbreking duurde niet langer dan twee minuten, waarop de wedstrijd in de 52ste minuut kon worden hervat.

Het is niet de eerste maal dat een WK-finale hinder ondervindt van veldbestormers. Acht jaar geleden, tijdens het WK in Zuid-Afrika, slaagde een man er vlak voor aanvang van de finale zelfs bijna in de wereldbeker vast te grijpen.