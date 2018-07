Harry Kane is topschutter van WK in Rusland, Lukaku strandt op gedeelde tweede plaats

De Engelsman Harry Kane sluit het WK in Rusland af als topschutter met zes doelpunten. Romelu Lukaku volgt op een gedeelde tweede plaats met vier treffers.

LEES OOK: Owngoal, videoref, blunder en mooi voetbal: WK-finale had alles en op het einde wint Frankrijk

Kane zette, met beide doelpunten in de met 2-1 gewonnen WK-opener tegen Tunesië, onmiddellijk de toon. De winning goal viel toen pas in de absolute slotfase. De aanvaller van Tottenham ging in de tweede partij, die Engeland met ruime 6-1 won tegen Panama, op hetzelfde elan door. Hij was toen goed voor twee strafschopdoelpunten en scoorde één veldgoal. Met die laatste was wel enorm veel meeval gemoeid, omdat Kane met de hak zonder het te beseffen een knal van Loftus-Cheek in doel deed verdwijnen. In de achtste finales tegen Colombia dikte de spits zijn totaal aan tot zes goals - opnieuw op penalty. Nadien zweeg het kanon. In de kwartfinale tegen Zweden (2-0), halve finale tegen Kroatië (1-2) en troostfinale tegen België (0-2) kwam Kane niet tot scoren.

Lukaku scoorde tweemaal in de eerste twee wedstrijden: tegen Panama (3-0) en Tunesië (5-2). Met vier doelpunten deelt de Rode Duivel de tweede plaats met de Portugees Cristiano Ronaldo, de Rus Denis Cheryshev en de Fransmannen Antoine Griezmann en Kylian Mbappé.

1. Harry Kane 6

2. Romelu Lukaku 4

3. Cristiano Ronaldo 4

4. Denis Cheryshev 4

5. Antoine Griezmann 4

6. Kylian Mbappé 4