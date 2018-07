Brits rapport: “Terroristenweduwe rekruteert vrouwen om deze zomer aanslagen te plegen op populaire vakantieoorden”

Volgens een rapport van de Britse veiligheidsdiensten zou de terroriste Samantha Lewthwaite momenteel vrouwen rekruteren om deze zomer aanslagen te plegen in populaire Britse vakantieoorden als Spanje, de Canarische eilanden, Cyprus, Turkije en Griekenland.

Uit een rapport van de Britse veiligheidsdiensten moet blijken dat Lewthwaite , bijgenaamd “De Witte Weduwe”, momenteel volop vrouwen rekruteert om aanslagen te plegen. Daarvoor baseren de veiligheidsdiensten zich op onderschepte berichten van de vrouw.

Er wordt nu gevreesd dat Lewthwaite ongeveer 30 vrouwelijke terroristen heeft gerekruteerd en getraind in het bommenmaken. “Ze heeft tientallen vrouwen opgeleid - bij voorkeur blanke bekeerlingen - omdat ze van mening is dat die minder in de aandacht lopen bij de politie. En ze heeft hen er allemaal van overtuigd dat ze hun leven moeten geven als ze échte dienaars van de islam willen zijn.”

Die vrouwen zouden deze zomer een aanslagencampagne in bij Britten populaire vakantieoorden als Spanje, de Canarische eilanden, Cyprus, Turkije en Griekenland toe te slaan. “Eén aanslag in een populaire toeristische bestemming zou een zeer grote impact hebben op het toerisme. Dat zagen we eerder al in Noord-Afrika en Egypte, waar toerisme nu zo goed als dood is.”

Lewthwaite wordt al jarenlang gelinkt aan een reeks aanslagen. De vrouw trouwde in 2002 met Jermaine Lindsay, die verantwoordelijk was voor de aanslagen in Londen op 7 juli 2005. Daarbij kwamen toen 26 mensen om het leven. Daarna vluchtte ze naar Kenia, waar ze onderdak vond bij de jihadistische groepering Al Shabaab. Naar verluidt was zij ook het brein achter aanslagen van die organisatie in Oost-Afrika.