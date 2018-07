Nu is het écht: Cristiano Ronaldo is aangekomen in Turijn om transfer naar Juventus af te ronden

Cristiano Ronaldo is zondag geland in Turijn, waar zijn nieuwe club Juventus gevestigd is. De Portugese aanvaller werd voor 112 miljoen euro overgenomen van Real Madrid en zakte af naar Noord-Italië om zijn transfer af te ronden.

Ronaldo zou eigenlijk pas maandag arriveren bij Juventus, maar kwam zondag al per privéjet toe op de luchthaven van Turijn. Dat deed “CR7” in het gezelschap van zijn moeder José Dinis Aveiro, zijn zoon Cristiano Ronaldo Junior en zijn vriendin Georgina Rodriguez.

De vijfvoudige Gouden Bal moet in Turijn zijn medische testen afleggen, die zouden maandagvoormiddag rond 11u00 plaatsvinden. Nadien zal de Portugese aanvaller zijn handtekening onder een contract voor vier seizoenen zetten bij de Italiaanse landskampioen. Zodra de transfer helemaal in kannen en kruiken is, zet de 33-jarige Ronaldo zijn vakantie voort. Volgens Italiaanse media zal de Europese kampioen pas eind juli voor het eerste meetrainen bij Juve.