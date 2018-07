REACTIES. Deschamps vindt Franse wereldtitel “verdiend”, Griezmann heeft geen idee waar hij is

Frankrijk heeft zich zondag in Rusland voor de tweede keer in zijn voetbalgeschiedenis tot wereldkampioen gekroond. In de finale in het Luzhniki Stadion in Moskou legden “les Bleus” Kroatië met 4-2 over de knie. “We hebben deze wereldtitel echt verdiend”, zei de Franse bondscoach Didier Deschamps.

“Dit is zo’n fantastisch gevoel. We speelden niet onze allerbeste wedstrijd, maar hebben onze mentale kwaliteiten getoond. En we scoorden toch vier keer”, waren de eerste woorden van Deschamps na het laatste fluitsignaal. “We zijn verdiende wereldkampioenen. We komen van heel ver en de weg ernaartoe was niet altijd makkelijk. Maar met hard labeur zijn we er geraakt. De spelers staan de komende vier jaar aan de top van de wereld. Dit is hun moment. Dit is een jonge generatie, sommigen zijn amper 19 jaar”, verwees Deschamps naar Kylian Mbappé, die na de Braziliaan Pelé de jongste speler ooit is die scoort in een WK-finale.

De Franse bondscoach verloor twee jaar geleden de Europese titel door in de finale in Parijs te verliezen tegen Portugal. “Toen zaten we echt in zak en as. Dat deed zoveel pijn, maar heeft ons ook goed gedaan. We hebben geleerd om met de druk van een finale om te gaan”, aldus Deschamps. “De voorbije 55 dagen hebben we zo hard gewerkt. Dit is de ultieme bekroning. We houden van Frankrijk. We zijn trots om Fransman te zijn. Vive la République.”

Griezmann kan niet wachten om Wereldbeker in Frankrijk te tonen

Antoine Griezmann loodste Frankrijk in de WK-finale tegen Kroatië in het Luzhniki Stadion in Moskou naar een 4-2 overwinning en een tweede wereldtitel voor Frankrijk. “Ik kijk er echt naar uit om de Wereldbeker in Frankrijk te laten zien”, reageerde de aanvaller van Atlético Madrid na de finale.

“Ik ben zo gelukkig. Ik weet niet waar ik nu ben”, was de eerste reactie van Griezmann, die tot man van de match werd verkozen. “Het was een moeilijke wedstrijd. Kroatië speelde ook voortreffelijk. We begonnen zelf nogal voorzichtig aan de finale, maar we groeiden in de wedstrijd en wisten in de omschakeling het verschil te maken. We kijken er nu naar uit om de cup in Frankrijk te laten zien. En nadien wil ik ermee gaan slapen.”

Griezmann scoorde voor “les Bleus” vanaf de penaltystip de 2-1 door de Kroatische doelman Danijel Subasic de verkeerde kant op te sturen. “Ik dacht er even aan om een panenka te doen zoals Zidane (in de finale van het WK in 2006, red.), maar uiteindelijk trapte ik toch met de binnenkant van mijn voet.”

Foto: AFP

‘Beste speler’ Modric wil Rusland “met opgeheven hoofd” verlaten

Luka Modric wil niet te lang treuren na de verloren finale van zondag tegen Frankrijk op het WK in Rusland. “Wij kunnen dit WK met opgeheven hoofd verlaten”, verklaarde de Kroaat, die de prijs van beste speler van het toernooi in de wacht sleepte.

“Wij waren een groot deel van de wedstrijd de betere ploeg”, vond de 32-jarige middenvelder van Real Madrid. “Zij kwamen alleen wat gelukkig met hun doelpunten. Dus mogen ze feestvieren. Maar wij kunnen met opgeheven hoofd naar huis.”

Modric werd verkozen tot speler van het toernooi. De Kroaat hield Eden Hazard achter zich, die als tweede eindigde. “Ik ben trots op die prijs”, reageerde hij. “Maar de geweldige steun van onze supporters maakt me nog veel gelukkiger. Ondanks de nederlaag weten we dat we iets moois hebben gepresteerd. Maar is het pijnlijk als je tekort schiet terwijl je zo dichtbij bent.”