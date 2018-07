Windmolens moeten vuile dieselschepen gaan ‘ruiken’

Als het van staatssecretaris Philippe De Backer afhangt, wordt de Noordzee binnenkort een lage-emissiezone. Daarvoor rekent hij op de windmolens, die sensoren krijgen om te speuren naar schadelijke stoffen door de scheepvaart. Overschrijden de schepen de norm, dan vliegen ze op de bon.

Binnenkort zullen de windmolens in de Noordzee niet alleen stroom leveren, maar ook schadelijke uitstootgassen ‘ruiken’. De regering gaat speciale sensoren plaatsen op de molens, en ze zo laten speuren naar schepen die te veel zwavel of stikstof uitstoten.

Wie te veel vervuilt op de Noordzee, vliegt op de bon. Gemiddeld bedraagt zo’n boete 20.000 euro, al kan die ­danig oplopen naarmate de contaminatie. “Door schepen beter te controleren en normen op te leggen op zee, verbeteren we de luchtkwaliteit én de leefbaarheid op land”, zegt staats­secretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open VLD). “De sensoren zijn zelfs satellietgestuurd om nog ­beter te monitoren.”

De scheepvaart blijft veelal onder de radar als het over de problematiek van luchtvervuiling gaat. “Meestal denken we aan wagens en fabrieken”, zegt Ronny Schallier van het BMM, een onderdeel van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. “Maar omdat schepen zware stookolie gebruiken, stoten ze een gigantische hoeveelheid schadelijke stoffen uit, zoals zwavel en stikstof.”

De scheepvaart is verantwoordelijk voor zo’n achttien procent van de ­wereldwijde zwaveluitstoot, en voor drie procent van de CO2-uitstoot.

Eén op tien sjoemelt

En dat is een slechte zaak voor mens en milieu. Bovendien wonen relatief veel mensen aan onze kust, en lokt het strand jaarlijks heel wat toeristen. Daarom is de Noordzee sinds 2015 een gebied waarin schepen amper zwavel mogen uitstoten. Willen ze toch de zee doorkruisen, dan moeten ze schonere (maar ook duurdere) brandstof gebruiken.

Vandaag controleert het BMM die uitstoot al met een vliegtuigje, dat 2 à 3 keer per week over de hele zuidelijke Noordzee vliegt. “Als we door de rookpluim van een schip vliegen, kunnen we meten hoeveel zwavel de brandstof bevat”, zegt Schallier.

Volgens de laatste cijfers begaat daarbij ongeveer tien procent van alle gecontroleerde vaartuigen een overtreding. “Maar tegelijkertijd zien we dat het zwavelgehalte boven de Noordzee al drastisch is gezakt.”

Met de verfijndere sensoren op zowel de windmolens als op het vliegtuig moet dus ook de hoeveelheid stikstof naar beneden. Het project kost in totaal 1,7 miljoen euro, en kan op ­financiële steun van Europa rekenen.