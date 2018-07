Leuke hobby: nog geen cent gevonden, maar al wel 1.200 euro boete voor “metaaldetectorist”

Moorslede - Als tijdverdrijf af en toe op stap gaan met een metaaldetector, nooit iets van waarde gevonden, en dan een boete van 1.200 euro in je bus krijgen omdat je geen vergunning als “metaaldetectorist” hebt. “Ik sta er nog van te trillen”, zegt Andrew Verfaille (30) uit het West-Vlaamse Menen. Ook de burgemeester van Zonnebeke, waar de “schattenjager” werd geklist, vindt de hoge boete én het ijverige politiewerk overdreven.

“Ik was het vissen beu en dus kocht ik een tijd geleden voor 350 euro een metaaldetector. Wanneer de velden er nog omgeploegd bij liggen, trek ik er weleens op uit met dat ding. Kwestie van buiten te zijn. Ik vraag altijd netjes de toestemming aan de landbouwers. En heb nog nooit iets van waarde gevonden, da’s ook niet mijn ambitie”, aldus Andrew Verfaille.

Maar zijn nieuwe hobby krijgt nu een kostelijk staartje. Vorig jaar zag Verfaille plots een politieman op zich afstromen. “Of ik een vergunning had voor archeologische vondsten? vroeg die. Ik hoorde het in Keulen donderen. Ik ken ook niks van archeologie. Maar er viel niks te maren. Mijn metaaldetector werd in beslag genomen, en ik moest het de volgende dag op het politiecommissariaat komen uitleggen.”

Daar hoorde hij voor de eerste keer dat elke Vlaming die met een metaaldetector buitenkomt daarvoor best een Vlaamse vergunning als “metaaldetectorist” op zak heeft. “De verkoper had daar niks van gezegd.” Die vergunning is intussen in orde, maar twee weken geleden kwam de koude douche: een boete van 1.200 euro, wegens het onvergund naar metaal zoeken. “We waren net bezig met onze vakantieplannen. Die hebben we dan maar opgeborgen.”

Rovers

De burgemeester van Zonnebeke, Dirk Sioen (Open VLD), leeft met de man mee, zegt hij zonder aarzelen. “Hij heeft geen slechte bedoelingen. Dan lijkt mij een verwittiging of een kleine boete veel meer op zijn plaats. We hebben in onze regio ook geen problemen met mensen die eventuele archeologische vondsten komen roven. Vandaar dat ik ook niet goed begrijp dat de politie hier een halszaak van maakt. Er zijn toch andere prioriteiten, zou je denken”, aldus de ontstemde burgemeester.

Ook de Nationale Vereniging van Detectoristen (NVD) betreurt zulke hoge boetes. “Heel die vergunningsprocedure, die sinds 2016 bestaat, is behoorlijk vergezocht”, zegt Mitchell Hermans. Op dit moment zijn er in Vlaanderen zo’n 1.200 detectoristen erkend, “terwijl het aantal mensen met een detector al snel op meer dan 10.000 wordt geschat”, aldus de NVD.

Dit mag (niet) met een metaaldetector

Wie met een metaaldetector naar archeologische vondsten speurt, moet een erkenning van de Vlaamse overheid hebben. Daarnaast mag je niet aan de slag op beschermde archeologische sites, of plaatsen waar archeologische opgravingen bezig zijn. Je moet ook altijd toestemming hebben van de eigenaar van de grond waarop je zoekt.

Het zoeken mag enkel overdag plaatsvinden, en je mag geen zaken opgraven die dieper dan 30 centimeter in de grond zitten. Als je iets waardevols vindt, moet je dat onmiddellijk melden aan het Agentschap Onroerend Erfgoed.