Zeven ‘uitgedroogde’ Belgische wandelaars gered in Spanje

In het noorden van Spanje, in de provincie Asturië, hebben de hulpdiensten afgelopen weekend zeven Belgische wandelaars gered. Het gaat om twee volwassenen mannen en vijf minder­jarigen, tussen 14 en 17 jaar oud.

Tijdens een ­wandeling in de natuur raakte het gezelschap in moeilijk­heden. Ze liepen verloren en wisten na een lange tijd niet meer welke kant ze uit moesten. Ondertussen was hun water op geraakt, en toonden verschillenden van hen uitdrogingsverschijnselen. De hulpdiensten gingen hen zoeken met een helikopter. Uiteindelijk kon iedereen gered werden. Een persoon moest naar het ziekenhuis worden gebracht wegens de uitdroging.