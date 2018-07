Vlaamse prof in VS aangeklaagd voor seksuele intimidatie

Geert Bekaert, een gerenommeerde Vlaamse professor aan de Columbia Business School in New York, wordt in de VS beschuldigd van seksuele ­intimidatie. Onderzoekster Enrichetta Ravina eist voor de rechtbank in Manhattan 30 miljoen dollar van hem en de universiteit omdat ze ­volgens haar psychisch leed ­onder grensoverschrijdend gedrag. De Vlaming zelf ontkent. “Deze zaak is krankzinnig.”