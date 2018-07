Wereldwijde pers ziet Frankrijk winnen van dominant Kroatië: “Franse spelers hadden bijna nooit controle”

Internationale media zagen hoe de Franse nationale ploeg de wereldbeker binnenhaalde na een weinig overtuigende wedstrijd tegen een sterk Kroatië. Enkel de Franse sportkrant L’Equipe vond dat Frankrijk echt de betere ploeg was.

L’Equipe is uiteraard zeer tevreden met de nieuwe wereldtitel, al overdrijven ze misschien wel een beetje in hun woordkeuze. “Les Bleus domineerden Kroatië”, schrijven ze, hoewel de Kroaten dubbel zoveel balbezit (66% tegenover 34%) en schoten op doel (14 tegenover 7) lieten optekenen.

Een andere Franse krant, Le Monde, bekeek de wedstrijd echter door een realistischere bril. Ze vonden het “een vreemde match die de Franse spelers bijna nooit onder controle hadden, maar die ze wel konden omdraaien dankzij sublieme individuele acties, fouten van de tegenstander en het gebruik van de VAR.”

Kylian Mbappé (links) in duel met Ivan Strinic (rechts). Foto: AFP

Ook de Nederlandse omroep NOS zag hoe de Kroaten sterker waren. “De Fransen kwamen nauwelijks van hun eigen helft af”, staat te lezen op hun website. De NOS-correspondent in Parijs was wel danig onder de indruk van de vreugde-uitbarsting van de Fransen. “Er is complete gekte losgebarsten”, zei hij. “Het leek of er een kleine aardbeving was, of de aarde hier in Parijs trilde, zó blij was iedereen.”

De Britse krant The Guardian neemt dan weer de soms dubieuze beslissingen van de Argentijnse scheidsrechter Néstor Pitana onder de loep. Met stellingen als “een VAR-beslissing die op het randje was” omdat “het onwaarschijnlijk is dat Perisic opzettelijk zijn hand gebruikte om Matuidi’s trap te onderscheppen” en “de vrije trap voor Griezmann nog voor het eerste doelpunt zag er op zijn zachtst gezegd genereus uit” twijfelt de krant aan de correctheid van het wedstrijdverloop.

De Britse omroep BBC twijfelt eveneens aan de VAR-beslissing om de strafschop aan Frankrijk toe te kennen, en zag hoe Kroatië grotendeels de betere ploeg was. “Het team van Zlatko Dalic (de bondscoach van Kroatië, red.) was het eerste uur de betere ploeg ondanks de achterstand, en duwden de Fransen terug na de twee snelle doelpunten van Pogba en Mbappé.”

Ante Rebic (links) en Ivan Perisic (rechts) vieren de gelijkmaker van die laatste. Foto: AFP

De Spaanse sportkrant Marca ziet vooral dat het plan van de Franse bondscoach Didier Deschamps goed heeft gewerkt. “In de stijlveranderingen tussen generaties heeft Deschamps een stalen Frankrijk gebouwd dat oorlogsbrieven uit de sportschool schrijft”, schrijft Marca. “Hij liet Benzema, Payet of Rabiot eruit omdat hij wist dat zijn team een ijzerhandel moest zijn bij de verdediging. Griezmann en Mbappé bezetten de sculptuur, de een is een van de slimsten ter wereld en de ander heeft het vermogen om de spieren van rivalen te verstoren.”