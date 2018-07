VS en Noord-Korea gaan samen zoeken naar overblijfselen van 5.300 soldaten

De VS en Noord-Korea hebben afgesproken te zoeken naar de overblijfselen van 5.300 Amerikaanse soldaten die stierven in de Koreaanse oorlog maar van wie het lichaam nooit werd teruggevonden. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zondag meegedeeld.

De mededeling kwam er na de eerste gesprekken tussen de eerste opperofficieren van beide landen sinds 2009. “De gesprekken van vandaag waren productief en bereidwillig en resulteerden in stevige engagementen”, zei Pompeo. Ambtenaren zullen volgens de minister maandag verdere vergaderingen houden “om de volgende stappen te coördineren, waaronder de overdracht van de overblijfselen die al verzameld werden”.

Het Zuid-Koreaanse nieuwsagentschap Yonhap meldde dat de Amerikaanse delegatie geleid werd door Michael Minihan, de stafchef van het door de Verenigde Staten geleide VN-commando, terwijl aan Noord-Koreaanse zijde een generaal met twee sterren aanwezig was. De Zuid-Koreaanse tv-zender Arirang wist dan weer dat de VS 100 houten kisten hebben voorzien, om overblijfselen terug te brengen naar Amerika voor identificatie.

De bijeenkomst vond plaats in een context van verbeterde relaties tussen de VS en Noord-Korea, na de historische ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un van 12 juni in Singapore.

Tussen 1996 en 2005 hebben Amerikaanse teams de stoffelijke resten van meer dan 220 soldaten opgegraven in Noord-Korea. In 2005 werden de opgravingen echter stopgezet omwille van bezorgdheden over de veiligheid. Tijdens de Koreaanse Oorlog (1950-1953) zijn naar schatting zo’n 33.000 Amerikaanse soldaten omgekomen, waarvan er nog altijd 8.000 vermist worden.